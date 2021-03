Marsoins, un camion pour les inégalités d'accès aux soins

A VOS SOINS est une association ayant pour but de réduire les inégalités d’accès à la santé. Elle gère également un centre de santé infirmiers. Ils ont mis en place un camion amménagé afin d'effectuer des dépistages gratuits et itinérants. On parle de cette initiative avec Annaïk salariée de l'association.

Plus d'infos sur : https://www.lemarsoins.fr/