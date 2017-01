"Martin Luther s'est retournÃ© dans sa tombe ", Le BILLET du Pasteur Labarthe sur RCF Bordeaux

Voici pourquoi.

Fin octobre dernier, le pape François a ouvert le jubilé des 500 ans de la Réforme avec le secrétaire général des Luthériens le pasteur Martin Junge, à Lund en Suède. D'aucuns ont pensé que Martin Luther s'est retourné dans sa tombe, lui qui ne manquait pas de décrire le pape comme un antichrist qui gouverne à Rome !

C'est dire qu'on revient de loin, même si l'unité n'est pas pour demain. N'insistons pas sur les points de friction, et reconnaissons le formidable chemin parcouru.

Catholiques et protestants se considèrent de plus en plus comme des frères, ayant des avis différents, certes, mais ces divergences n'empêchent plus le dialogue ni les temps de rencontres et les célébrations fraternelles.

Reparler de Luther c'est découvrir un homme angoissé par ses fautes et la peur d'un Dieu juge, et surtout le retournement qu'a opéré sa lecture de la bible. Il est rejoint aujourd'hui par l'insistance du pape actuel sur la miséricorde, sur l'amour sans condition de Dieu et son indulgence, au singulier, ce qui ne lui aurait pas déplu.

Luther insista aussi sur la réforme permanente de l'Eglise, qui doit se faire chaque jour et qui interpelle chaque croyant, même l'empereur et le pape. Mère Térésa semble lui faire écho, lorsqu'au journaliste qui lui demandait ce qui devait changer dans l'église, elle répondit : "mais, vous et moi, monsieur !"

L'amour du Christ nous presse (dit l'apôtre Paul), à nous investir dans ces rencontres !

M.Labarthe