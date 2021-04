Martine Deniau 1 /2

Peut-on toucher une allocation adulte handicapé et un complément de ressource à l’âge de la retraite si l’on est en situation de handicap? Oui répondent la cour de cassation et la cour d’appel d’Aix en Provence.

Elles ont condamné la CAF du Var à rétablir ces deux prestations pour Martine Deniau.

Cette varoise en situation de handicap ne touchait plus ces aides, auxquelles elle avait pourtant droit, depuis 2013.

Elle est votre invitée Audrey Souriau..