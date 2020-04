Masques: le maire du Mans Stéphane Le Foll critique l'initiative de la Mayenne

L’actualité de la semaine, c’est l’intervention télévisé d’Emmanuel Macron. Elle a suscité de nombreuses réactions dans notre région y compris celle du maire du Mans Stéphane Le Foll que vous entendrez dans quelques instants.



Rencontre ensuite avec un membre du collectif écologiste Justice climatique Angers qui lance un appel à prendre soin du vivant. Le collectif a adressé une lettre ouverte au préfet, aux élus et aux habitants de Maine-et-Loire. Il les appelle à des décisions fortes pour limiter l’impact de l’Homme sur la nature, qu’il juge responsable de la crise sanitaire actuelle.



L’initiative de la semaine nous emmènera au Mans où la seule librairie religieuse du département vient d’être sauvé grâce à une campagne de don. Avec le confinement sa trésorerie est mise à mal. Il y a un peu plus d’une semaine, son directeur a lancé une cagnotte sur les réseaux sociaux pour sauver sa librairie. Et plus de 15 000 euros ont déjà été récolté.



Nous avons fêté Pâques le week-end dernier, mais chez nos amis orthodoxes, c’est ce dimanche et nous avons rencontré pour cette occasion le Père jean-Clément Jollet, prêtre orthodoxe en Mayenne.



Et enfin nous nous intéresserons au jour d’après et à comment relancer l‘activité touristique, notamment dans les départements côtiers comme la Vendée.