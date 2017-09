Mathilde Bonte-Couturié, au service des professionnels de santé

Mathilde Bonte-Couturié a créé Remplafrance, une entreprise qui met en relation des professionnels de la santé avec des personnes cherchant remplaçant ou collaborateur.

D'où lui vient ce désir de créer une entreprise? « Je viens du Nord, c’est une terre d’entrepreneurs inspirante. De plus, mes parents sont indépendants dans le travail : mon père est chef d’entreprise dans l’industrie textile, ma mère est avocate. » Avec son associée Delphine, au lycée, elles « ont créé un système pour organiser des anniversaires pour les jeunes ». Un goût précoce pour entreprendre.

Elles se sont retrouvées pour créer Remplafrance.

"Je préfère faire que laisser faire"

Elle, qui vient du Nord, porte un regard positif sur sa région : « Pour l’accueil et la générosité, ce ne sont pas des clichés… On y trouve un esprit d’ouverture, créatif, combatif. On est fiers de notre région et on essaie de transmettre cet esprit. »

Elle a travaillé dans le conseil financier, pendant trois ans. Elle a conseillé des institutions publiques, l’agence de la biomédecine, par exemple, ou des banques. Ensuite, elle a réalisé qu’elle préférait « faire » que « laisser faire » : « Voir qu’une idée simple à mettre en place devait passer par tout un processus de validation, c’était une frustration ».

Un besoin général de mise en relation dans la santé

En vacances avec des amis médecins, elle a constaté le besoin d’une mise en relation entre les médecins et les places potentielles. Aujourd'hui, 12 000 personnes sont installées sur la plateforme, médecins généralistes libéraux et toutes sortes de professionnels de santé. « Votre professionnel de santé s’absente en moyenne 7 fois par an. Nous intervenons pendant cette période, ou lorsque le professionnel cherche un collaborateur. »

Cela permettrait de pallier les déserts médicaux : les zones, en campagne, où l'on doit parcourir un certain nombre de kilomètres avant de trouver le premier médecin, ou celle où l'on doit patienter trop longtemps avant de consulter un médecin.

La difficulté, c’est de trouver les bonnes personnes. Elle fait confiance à tous types de profils, comme des pharmaciens qui ont fait un master de commerce, ou des gens qui ont fait de la communication. Plutôt que des compétences, elle cherche des gens volontaires et prêts à travailler en équipe.

Qu’est ce que ça change d’être chrétienne ?

« Les valeurs au service de l’entreprise : le respect et le partage. Le respect dans la différence, et le partage des réussites pour emmener encore plus loin ses équipes. »

Elle soutient la radio RCF en tant que mécène. « Je voulais m’engager dans quelque chose, et je trouvais un sens. Le monde d’aujourd’hui a besoin d’entendre des messages positifs. »