Matinée contée à Trégastel

Tortues, sirènes ou encore fées, cet été, laissez-vous transporter par les légendes et contes marins. Dans les jardins de l'acquarium de Tregastel, le conteur sera votre guide pour naviguez vers des récits du monde entier qui passionneront petits et grands.

Les prochaines matinées contées de l'acquarium marin de Trégastel auront lieu les mercredis 7 et 14 août à 11 heures, entrée gratuite pour les moins de 4 ans.