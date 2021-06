Matthieu Orphelin, tête de liste L'écologie ensemble aux élections régionales

Le député de Maine-et-Loire Matthieu Orphelin, ex-LREM, mène la liste "L'écologie ensemble, solidaire et citoyenne" pour les élections régionales dans les Pays de la Loire. Vice-président écologiste de la Région de 2010 à 2015, il a le soutien d'Europe Ecologie-Les Verts, La France Insoumise, Génération.s et sept autres petits partis. Investissements et emplois verts, reconversion industrielle, transports propres... Il nous parle des grands axes de son programme.