Matthieu PAYS - journaliste avant tout - a repris depuis plus

d'un an la société Projectil-Sogepress avec son associée Christelle Hélène-

Kibleur (graphiste de métier qui fut son binôme pendant les années NR). Il nous parlera son parcours professionnel et de son nouveau rôle d'entrepreneur et de la naissance "Fritz Le Mag". Matthieu est également Président du Club de la presse Centre Val de Loire depuis 2008 : il nous en dira plus sur le pourquoi, le pour qui et le pour quoi faire de ce club.