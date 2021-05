'Mauvaises Graines' : le côté obscure des plantes

Dans le livre ‘Mauvaises graines : la surprenante histoire des plantes qui piquent, qui brûlent et qui tuent’, la botaniste Katia Astafieff s'éloigne de l’image idyllique des plantes.



Directrice adjointe du jardin du Grand Nancy, Katia Astafieff vient de sortir un nouveau livre dans lequel elle dresse le portrait des plantes nocives pour l'homme. De l'oignon au laurrier rose, elle livre avec beaucoup d'humour des clés pour mieux les comprendre. Car dangereuses ou non, toutes s'intègre dans la biodiversité de notre planète.



‘Mauvaises graines : la surprenante histoire des plantes qui piquent, qui brûlent et qui tuent’ (éd. Dunod)