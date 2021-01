Max de Guibert condamné pour agressions sexuelles.

Max de Guibert a été reconnu coupable d’agressions sexuelles sur six jeunes garçons à Mamers, Bonnétable et la Chapelle Montligeon. Il est condamné à trois ans de prison ferme mais ne devrait pas être incarcéré. Sa peine devrait être aménagée en raison des dix huit mois d’emprisonnement déjà effectués. L’ancien curé de Bonnétable et de Mamers est soumis à une injonction de soins de cinq ans. Il n’aura pas non plus le droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole auprès de mineurs avant 2026. La cour a précisé que c’était « à la justice l’Église de décider de son avenir professionnel ».



Maître Olivier Godard, l’avocat d’une des victimes s’est dit satisfait et soulagé par ce verdict. « Mon client s’est effondré de joie après des dizaines d’années de souffrance ». La défense n’a pas souhaité s’exprimer, elle a dix jours pour faire appel.



Max de Guibert est reconnu coupable d’avoir commis des attouchements en savonnant des scouts sous la douche, d’avoir donné des fessées « culs nus » à d’autres, d’avoir touché les parties intimes d’un autre ou encore pris des photos de jeunes garçons nus. Des faits que le prêtre justifie sous couvert de méthodes éducatives rien de plus. Le parquet avait requis quatre ans de prison et dix ans d'obligation de soins pour agressions sexuelles sur mineurs. La relaxe avait été demandée pour deux des faits.