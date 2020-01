Maxime Langlet et la rénovation énergétique dans le Grand Est

Vous prévoyez peut-être d'en faire durant 2020 ! Ces rénovations visent à faire baisser la consommation d'énergie et la facture de chauffage de votre logement.

La région Grand-Est accompagne les particuliers dans cette démarche depuis un an et demi avec Oktave. Une société qui vous met en lien avec des entreprises, étudie votre projet de rénovation et vous donne un coup de pouce financier pour démarrer les travaux.

Maxime Langlet est directeur général d'Oktave. Il répond aux questions de Benjamin Vernet.