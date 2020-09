Maxime Prodromidès - Les enjeux et l'avenir de l'île de Porquerolles (2/3)

" Il faut considérer le tourisme comme un patrimoine à préserver et donc à requalifier "

Dans cet épisode, Ingrid Blanchard évoque avec lui des notions familières aux Porquerollais : l'hyper fréquentation, la capacité de charge, le tourisme durable… Maxime Prodromidès nous partage sa vision des enjeux qui touchent Porquerolles aujourd’hui. Une vision optimiste, nourrie de l’histoire de l’île, et qui cherche à réconcilier Nature et Culture plutôt qu’à les affronter.

Pourquoi opposer selon lui patrimoine naturel et tourisme, et ne pas considérer au contraire le tourisme comme un patrimoine ?

Il explique ce qu’il entend par « tourisme qualifié » et dessine des pistes pour tendre vers cette réconciliation.

Critique d’art, il évoque la Fondation Carmignac, les œuvres de Miquel Barcelo et de Nils Udo qui y sont exposées. Il conseille quelques lectures qui font référence à Porquerolles, et invite les visiteurs d’un jour à la découverte des charmes poétiques de l’île loin des sentiers battus.

L'intégralité de l'entretien de Maxime Prodromidès :

Pour aller plus loin, retrouvez toutes les ressources citées dans l'épisode:

« Le frère de la côte » de Joseph CONRAD paru chez Gallimard

ART

FONDATION CARMIGNAC: https://www.fondationcarmignac.com/

Miquel Barcelo et Nils Udo font partie des artistes de la Fondation Carmignac dont les œuvres exposées appartiennent à la collection permanente et ont la particularité d’être des créations in situ.

Henri Edmond CROSS, peintre pointilliste de la fin du 18ème début du 19ème siècle consacra une partie de son œuvre à révéler la beauté lumineuse de la méditerranée, dont les îles d’or.

Pour aller plus loin dans sa découverte de l’île, rendez-vous sur le site web fragileporquerolles.com