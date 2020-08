Maxime Prodromidès - plongée dans l'histoire de l'île de Porquerolles (1/3)

« Je ressens la nécessité de faire partie de ceux qui assurent une continuité dans le destin de Porquerolles.»



Après de nombreuses années à la présidence du Conseil Economique, Social et Culturel (CESC) du Parc National de Port-Cros, Maxime Prodromidès continue de s’investir dans le développement et la gestion durable des territoires insulaires. Il a cofondé « Small Islands Organisation » (SMILO), dont il est aujourd’hui Président. Ce programme international a pour objectif d’accompagner les îles de moins de 150km² qui souhaitent structurer et fédérer leurs actions en faveur d’une meilleure gestion des ressources et de la biodiversité. Porquerolles en fait partie.

Petit fils de François Joseph Fournier, qui acheta l’ile de Porquerolles en 1912 après avoir fait fortune au Mexique, il revient sur l’histoire de son grand-père. Sujet qu’il a exploré de près en participant au scénario d’un documentaire intitulé « Les 3 vies de François Joseph Fournier » réalisé par Michel Mees. Ce film retrace la vie de FJ Fournier à travers une enquête que Maxime a menée en repartant sur ses traces au Mexique.

Pour aller plus loin, retrouvez toutes les ressources citées dans l'épisode:

DOCUMENTAIRE

« Les 3 vies de François Joseph Fournier » de Michel MEES: https://www.youtube.com/watch?v=H2gfSvAyrPY

La véritable histoire de François-Joseph Fournier, aventurier belge né sur une péniche en 1857 qui découvrit la plus importante mine d’or et d’argent du Mexique. Fortune faite, il rentre en Europe au moment de la révolution mexicaine et s’installe sur l’île de Porquerolles qu’il achète en cadeau de mariage pour sa femme.

INSTITUTION – ASSOCIATION

SMILO : http://www.smilo-program.org/fr/

Conseil Economique Social et Culturel du Parc National de Port Cros (CESC): http://www.portcros-parcnational.fr/fr

