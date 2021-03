Mayet de Montagne : le centre de secours et le CTER sous le même toit

VC'est une première dans l'Allier : un seul et même bâtiment acceuille le centre de secours et le Centre Technique d’Exploitation Routière au Mayet de Montagne. Un chantier de 2,3 millions d'euros financé par le conseil départemental et la commune ( 200 000 euros). Claude Riboulet, président du conseil départemental est notre invité.