Me Catherine Szwarc avocate à Montpellier - Procés "Charlie Hebdo"

Depuis le 2 septembre dernier se déroule à la Cour d'Assise spéciale de Paris, le procès des Attentats de 2015. Maître Catherine Szwarc avocate au Barreau de Montpellier défend plusieurs victimes. Actuellement, le procès est suspendu, elle nous présente ce procès historique et nous livre son sentiment et l'ambiance dans un contexte très particulier avec l'actualité de ses dernières semaines qui a ravivé la peur, l'angoisse et le mal-être pour l'ensemble des victimes présentent.