Mécaloire et son président Christophe Rosenstiel

Bientôt un quart de siècle pour le cluster Mécaloire mais plus que jamais

des projets innovants et toujours collaboratifs, et le futur avec CIME :

Pour mémoire, Mécaloire regroupe des entreprises du secteur de la mécanique et de la métallurgie, et des partenaires industriels du territoire ligérien.

La nouveauté cette année c'est le lancement concret de CIME, qui devient le premier pôle de compétivité industriel métallurgique en France.

A l'occasion de son assemblée générale, le président Christophe Rosenstiel (rosincièle), est revenu sur les projets propres à Mécaloire, et sur CIME dans lequel MECALOIRE a désormais sa place.