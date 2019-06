Mécénat Chirurgie Cardiaque aux 24 heures du Mans pour sauver 24 enfants!

L'objectif est élevé mais rien n'est impossible, comme aux 24 heures du Mans ! Mécénat Chirurgie Cardiaque est de nouveau présent pour la course mytique, pour fêter les 10 ans de partenairats avec l'ACO. 24 enfants à sauver grâce aux partenaires et grâce à vous ! Participez à des activités ou d'acheter des lots pour contribuer à cette cause. Les détails d'Orso Chrtochine, au micro de Pierre Girault