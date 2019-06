Mécénat Chirurgie Cardiaque aux 24 heures du Mans, reportage et bilan de l'action

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

C'est une action pour sauver des enfants atteints de maladie cardiaque. L'association était présente dans un stand du village des 24 heures. 12 000 euros sont nécessaires pour sauver 1 enfant.

Lors des 24 heures il y avait des ventes d’objets, une tombola et des vélos à disposition pour rapporter de l'argent à Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Environ 18 enfants ont été sauvés, pas si loin de l'objectif initial de 24, qui était très ambitieux.

Orso Chetochine, le directeur de l'association est satisfait et se réjouit des résultats.

Et les scouts Sarthois ont aussi participé, pour les enfants malades.