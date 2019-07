Mécénat d'entreprises: la réforme qui mettra sur la paille les associations

Le gouvernement souhaite réformer ce qu'il appelle " la niche fiscale " du mécénat d'entreprise, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur la santé financière des associations bénéficiaires de ce mécénat.



8 associations, fondations, et acteurs angevins ( La fondation Visio, l'IRCOM, l'UCO, Mécènes et Loire, Simon de Cyrène Anjou, l'association Premiers Plans, l'ESA et l'ESAIP ) ont décidé de prendre la plume pour écrire une lettre ouverte à leurs parlementaires afin de les mettre en garde contre ce qu'ils appellent " le crash philanthropique " si le gouvernement persiste dans sa volonté de réformer le mécénat d'entreprise, qu'il considère comme une niche fiscale. Pour évoquer cette question importante qui peut toucher tout le milieu associatif, Thomas Cauchebrais de RCF Anjou reçoit la directrice du mécénat à la fondation Visio: Pascale Humbert.