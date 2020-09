Mécleuves, pas Terre de Blues et Concert Trompette-orgue à Thionville

Avec un trompettiste ce soir, Mathieu Reinert, en concert ce dimanche 6 septembre à l'église Saint-Maximin de Thionville. Nous ferons le tour des sorties cinéma de rentrée, retrouverons Sébastien Souici pour le Journal Régional et débutons l'émission avec Jean-Marie Vannesson qui a malheureusement un vrai coup de blues comme toute l'équipe organisatrice et le public fidele du festival Mecleuves Terre de Blues annulé les 4 et 5 septembre 2020.