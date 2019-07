Médiation Notariale

Venir en aide aux agriculteurs et leurs familles...



C'est ce que souhaite faire la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) Bourgogne Franche-Comté et le Centre Notarial de Médiation Bourgogne France-Comté (CNMBFC) en signant un partenariat à Besançon... Les explications de Jean-Baptiste Bornier, RCF Besançon, qui reçoit Sébastien Cuinet, médiateur et coordinateur au CNMBFC.