médiévales de Saint Renan les 20 et 21 juillet

La galerie l'Ecole des Filles, à Huelgoat, organise samedi 20 et diamnche 21 juillet, un forum nommé "les Agriculturels", qui a pour ambition d'ouvrir un dialogue entre le monde paysan, le monde culturel et la société en général. Jean François Sarriau est un des intervenants ; il est cultivateur à Landeleau, et a choisi de ne plus pratiquer le labour. Ecoutons ce qu'il lui reproche...