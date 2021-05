Mélanie Marzolf, et le concours de chant en langue régionale d'Stimme

Aujourd'hui, l'invité de la rédaction est Mélanie Marzolf, chargée de communication et événementiel à l'OLCA, l'Office pour la Langue et les Cultures d'Alsace et de Moselle. Elle nous parle de la portée que peut avoir cette 4e édition de d'Stimme, le concours de chant en langue régionale, dont la finale s'est déroulée vendredi dernier.