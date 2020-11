Mémo de Vie, la 1ère plateforme digitale dédiée aux violences faites aux femmes.

"Dire aujourd'hui pour préserver demain" : la fédération France Victimes lance le 23 novembre l'expérimentation de la première plateforme digitale dédiée aux violences faites aux femmes pour un déploiement en 2021 fondé sur les retours des victimes et des prescripteurs. "Mémo de Vie" est un nouvel outil disponible sur l'ensemble des appareils. Une solution technologique qui permet de capturer des preuves de violence, les stocker dans un environnement sécurisé et accessible à tout moment, de fournir des éléments tangibles au récit de la victime et de partager à la justice des indices pour faciliter l'enquête et la révélation de la vérité. La plateforme "Mémo de Vie" est pensée pour aider toutes les victimes à sortir des violences et trouver l'aide des professionnels. Partout en France, les victimes peuvent appeler le 116 006 pour recevoir l'aide de la fédération France Victimes.