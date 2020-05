Mémoire Vivante Histoire de la radio

" Il y a cent ans naissait le pape Jean-Paul II. Or c'est à l'occasion de sa venue à Lyon en Octobre 1986 que fut lancé, au milieu de l'effervescence des radios “libres” , une radio chrétienne baptisée RCM Saint-Etienne. Cette radio est devenue RCF Saint-Etienne. Le Père Louis Tronchon fondateur de notre radio, Jean-Claude Duverger, un des premiers bénévoles engagé dans l'aventure et président pendant près de 30 ans de l'association gestionnaire de la radio et Jean-Marc Chazot, tout jeune à l'époque et technicien animateur, racontent les débuts mouvementés de cette “radio libre” dont les objectifs n'ont pas changé depuis ses débuts : une radio locale ancrée sur notre territoire, une radio généraliste et grand public, une radio chrétienne oecuménique largement ouverte à tous ! Une histoire marquée par de nombreuses difficultés, mais aussi par l'engagement généreux et efficace de beaucoup auxquels ce court récit veut aussi rendre témoignage ! "