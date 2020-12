"Mer" par la Compagnie L'Aronde sur RCF

Attention événement !

la Cie L'Aronde, le vaillant cortège de Robert et l'équipe de RCF en Côtes d'Armor vous ont proposé ce mardi 1er décembre 2020 en direct sur RCF la diffusion de "Mer", un texte de Tino Caspanello.

Une double Première ! La première représentation de ce spectacle chez Robert, et la première diffusion radiophonique d'une pièce de théâtre sur RCF !

Mise en scène : Gaëlle Héraut

Jeu : Gaëlle Héraut et Philippe Bodet

Musique : Éric Thomas

Son : Maxime Poubanne

Lumière : Gweltaz Chauviré