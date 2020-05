Mercredi 13 mai 2020

Les nouveaux maires et conseils municipaux entrent en fonction

Élus il y a deux mois, les conseils municipaux de près de 320 communes du département vont entrer en fonction. L'installation se fera avant la fin du mois avec des conditions, au niveau national, très strictes.

On ne sait pas encore quand aura lieu le 2e tour de ces élections, et ce pour une trentaine de ville sarthoise comme au Mans, Yvré-l’Évêque, Saint-Calais ou à Sablé-sur-Sarthe.



Le virus circule toujours

Il reste seulement 4 personnes en réanimation dans les hôpitaux sarthois, un chiffre en baisse, tout comme le nombre de patients hospitalisé. Un malade a tout de même perdu la vie hier ce qui porte à 70 le nombre de victime en Sarthe à cause de la Covid-19.

L’ARS a annoncé que le virus circulait toujours dans notre région.

Le gouvernement et les autorités le répète : la réussite de ce déconfinement passe par les tests massifs des malades. En Sarthe 10 lieux sont dédié à ça.

Des soignants effectuent des prélèvements avec un coton tige dans le nez.



Ne pas oublier les soignants

La CGT de l’hôpital du Mans rappelle au président de la république qu’il a fait des promesses aux soignants lors de l’épidémie et qu’il ne doit pas les oublier.... Selon le syndicats la révision des grilles salariales de tous les corps de métiers que le personnel hospitalier sera je cite « une vraie reconnaissance de leur valeur professionnelle ».



Le Zoo de la Flèche espère rouvrir ses portes pour la fin du mois

Une réunion a eu lieu hier avec les services de l’État. Le parc abrite 1500 animaux, les soigneurs sont toujours à leurs côtés ce qui entraîne des charges incompressibles. Le site a déjà perdu 4 millions d’euros depuis la mi-mars mais la directrice est plutôt confiante. Les visiteurs pourraient revenir d’ici quelques jours pour visiter le parc. Mais les fameux lodges, qui permettent de dormir près des animaux resteront fermées jusqu'à nouvel ordre alors que leur réservation se fait un an et demi à l'avance.



Le Zoo de La Flèche affiche une perte de 35% de chiffre d'affaire

Toutefois, malgré cette absence de visiteurs, les travaux pour le nouveau bassin des ours polaires ont repris il y a trois semaines. La femelle qui devait arriver le mois dernier devrait donc pouvoir être accueillit dans le courant de l’été.

La reprise de l'activité au Mans

bonne nouvelle pour les lecteurs

Après les librairies ce sont les médiathèques qui rouvrent partiellement. La médiathèque Louis Aragon du centre-ville propose dès demain des retraits des ouvrages sans contacts. Vous choisissez vos documents en ligne et vous pourrez venir les cherchez la semaine prochaine sur rendez-vous. Il vous faudra un sac et sa carte d’abonné.



Faciliter le circulation des vélos au Mans

Après l’avenue Bollée c’est la rue Voltaire au Mans qui est aménagée pour les cyclistes : 50 % de la rue sera réservé aux vélos. La chaussée est coupée en deux avec des plots en plastique entre la sortie du pont d'Yssoir jusqu’à l’entrée sur l’avenue Rhin et Danubue. Seul bémol, l’aménagement est provisoire. La rue passera en suite à double sens pour les voitures puisque le plan de circulation du quartier va être complètement revu.

Et puis la liste des revendeurs qui vont peuvent s’occuper des réparations de votre vélo a été publié sur Internet. C’est vendeurs sont agréés par l’État pour que vous puissiez bénéficier d’une aide de 50 euros pour remettre vos 2 roues en selle. Vous n’aurez qu’à payer le déplacement. L’aide est également valable pour renforcer sa sécurité par l’achat d’un casque, d’un gilet jaune ou encore d’un antivol.



Pas de baignade en Sarthe

Et puis même s’il va faire beau aujourd’hui ce n’est toujours pas possible d’accéder aux plans d’eau du département. Les sites de La Flèche, Arnage et Sillé-le-Guillaumene sont toujours fermés. Les maires peuvent faire une demande de dérogation à la préfecture.

La reprise des activités nautiques sera étudiée après le 2 juin



Météo

C'est une journée agréable qui nous attends sur la Sarthe. Le soleil brille déjà sur une bonne partie du département, au sud du Mans c’est un peu plus nuageux pour l’instant et la brume devrait se lever dans le courant de la journée. Ensuite le temps sera plutôt agréable par contre il y’a toujours du vent venu du nord et on aura des rafales jusqu’à 50km/h ce qui va considérablement rafraichir le fond de l’aire.

Cet après-midi, le thermomètre affichera 15°C à Moitron-sur-Sarthe et Tuffé, 16°C à Bouloir et Joué-en-Charnie et 17°C au Mans, à Requei et Mezeray.

Aujourd’hui nous fêtons Notre-Dame de Fatima sainte Rolande et Saint Servais.