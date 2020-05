Mercredi 20 mai 2020

La Pentecôte devrait pouvoir être célébrée

Les célébrations de la Pentecôte pourront normalement avoir lieu avec la levée de l'interdiction de rassemblement dans les lieux de cultes par le Conseil d'État. Le gouvernement a moins d’une semaine maintenant pour annoncer la reprise des messes pour se soumettre à la décision du conseil d’Etat rendue lundi. Le P. Gaëtan de Bordar, curé dans le nord Sarthe, remercie les institution Ecclesia Dei de s’être battu pour le retour des cultes. Cette reprise sera évidemment soumise au respect des gestes barrières.



Mais après plus de deux mois, l'abbé Gaëtan de Bodard compte les jours avant de pouvoir célébrer une messe en public

Renaut pourrait fermer trois de ses usines en France

Une information du Canard Enchaîné, la marque au losage pourrait fermer trois de ses sites, dont celui de Flins dans les Yvelines (78). Le site du Mans n’est pas concerné.

Le groupe doit dévoiler le 29 mai un plan d’économie de 2 milliards d’euros alors que le constructeur français a portant obtenu un prêt de 5 milliard garanti par l’État.



Le feuilleton des Municipales : casse-tête du 2nd tour

La situation n'est pas plus claire quant à la tenue, ou non, du second tour des élections municipales. Le Premier Ministre doit s'entretenir aujourd'hui avec les chefs de partis politiques pour en discuter.

Hier, Emmanuel Macron s'est entretenu en visio-conférence avec une vingtaine de maires dont Anne Hidalgo (Paris), Gérard Collomb (Lyon) ou François Baroin (Troyes). Tous optent pour un second tour pour le 28 juin, ce qui aurait pour effet de conserver les résultats du premier tour tenu le 15 mars dernier. Stéphane Le Foll, maire du Mans, milite également pour l'organisation d'un seul second tour et non pas réorganiser l'élection à l'automne.

Si ce premier tour restera dans les annales des scrutins pour sa participation historiquement faible, un sondage montre dans le même temps que seulement 27% des électeurs se déplaceraient dans l'éventualité d'un vote sur cette date du 28 juin.

Le conseil scientifique ne s'oppose pas à cette date, mais elle n'offrira aucune possibilité de campagne électorale sur les marchés, ni à domicile et les réunions publiques ne seront pas autorisées.



La Covid-19 en Sarthe

pas de nouvelles victimes hier dans notre département

Un bilan stable au niveau des dècès et 5 personnes sortant de l'hôpital, c'est ce qu'on peut dire de l'évolution de l'épidémie en 24 heures. De nouveau cas ont été détectés mais c’est normal selon l’Agence Régionale de Santé. Le nombre de tests étant en augmentation les dépistages augmentent



Pas de rentrée pour les élèves de primaire avant juin

Au Mans certains élèves de primaires ne reverront pas beaucoup leur école avant les vacances d’été. Les CE1, CE2 et CM1devaient reprendre le chemin de l'école lundi mais Stephane Le Foll demande à ce que leur retour soit décaler dans le courant du mois juin. Selon le maire du Mans, les conditions sanitaires ne sont pas optimales pour les accueillir. Les petites et moyennes sections de maternelle elles ne retourneraient à l’école qu’en septembre.

Impossible, selon l’élu, de faire respecter les gestes barrières à des enfants de 3-4 ans. Ces décisions valent pour les écoles publiques.



Une aide pour les associations de solidarité mancelles

100 000 €, c'est la somme qui sera versée aux associations de solidarité mancelles par la mairie. Parmis les bénéficiaires il y aura le Secours Catholique, Tarmac ou encore Tadamoon.

Pendant l’épidémie les structures ont continué les distributions de repas aux plus précaires et a accompagner les plus fragiles.



Des masques pour les Manceaux !

Des distributions de masques en tissus gratuites auront lieu cette après midi au Mans de 14 heures à 17 heures des les maisons de quartier Jean-Moulin Moustaki Ardrières Barbara et aux des Saulnières. lls ont été fabriqués de façon bénévole notamment par un groupement de chrétiens de notre diocèse. Près de 700 ont été livrés à la mairie par les responsables de la maison Scarron.



La Foire du Mans n’aura pas lieu cette année

Les Quatre jours devaient avoir lieu début septembre mais impossible de garantir la sécurité sanitaire des 100 000 visiteurs qui font le déplacement chaque année, sans compté les 600 exposants. L’événement est reporté en 2021 toujours au parc des expositions.



Menez la vie de Château !

Le château du Lude rouvre ses portes pour ce long week-end. En plus des jardins et du rez de chaussées habituellement ouverts à la visites les étages sont ouverts au publics. C'est la première fois que ces espaces seront de nouveaux accessibles depuis le début du chantier de restauration des étages.



Nos idées de sorties pour ce week-end prolongé à moins de 100 km de chez soi

Quel avenir pour Le Mans FC ?

L’avenir du Mans FC en Ligue 2 ce jouera cet après-midi

Une réunion de la Ligue professionnelle de football (LFP) se tiendra à 15h pour décider si oui ou non les Manceaux se maintiennent. Pour cela il faudrait que le championnat passe à 22 équipes l’an prochain au lieu de 20, et c’est loin d’être gagner.

Même dans l'éventualité où cette assemblée générale staturait favorablement pour un championnat à 22 clubs, rien ne serait pour autant acquis, la Fédération Française de Football (FFF) ayant son mot à dire et son président, Noël Le Graët, y est un des plus fervants opposants.



Trois possibilités pour les abonnés

Et puis le club annonce 3 modalités pour les supporters qui avaient un abonnement. Soit effectué un don au club, soit obtenir un avoir pour des billets l’an prochain ou même l’année d’après soit demandé le remboursement de l’abonnement.



Météo

On vient de faire un saut dans le temps pour se retrouver un plein mois de juillet si on se fit aux températures qui nous attendent aujourd’hui.Le soleil va briller toute la journée, aucun nuage à l’horizon. Dans l’après midi nous aurons 28°C à Saint-Celerin et Bernay, 29°C à Surfond et Epineu-le-Chevreuil et 30°C au Mans, dans le belinois et à Malicorne.

Pour ce week-end, le temps sera estival encore demain malgré la présence de quelques nuages. Ça va se rafraichir un peu vendredi et samedi, on aura même quelques averses avant le retour du beau dimanche. On aura en moyenne une vingtaine de degrés.

