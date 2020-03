Mercredi 25 mars 2020

L'Annonciation, une fête au sens profond pour les catholiques

C’est un jour particulier aujourd’hui pour les catholiques, celui de l’Annonciation. À cette occasion, la conférence des évêques de France appelle les croyants et plus largement tous les Français à avoir un geste de soutient envers ceux qui se battent contre le covid-19. Chacun pourra mettre une bougie à ce fenêtre ce soir.



La cathédrale sonnera deux fois aujoud’hui. À 19 h 30, pour "unir tous les chrétiens dans une même prière", et juste après les applaudissements quotidiens de 20h , elle résonner à nouveau "pour amplifier ce mouvement de soutien à nos soignants".

Hormis le contexte particulier, cette fête de l’Annonciation a un sens profond pour les catholiques comme nous le rappelle le Père Gaëtan dans ce journal.



Et pour marquer encore plus cette journée le Pape invite tous les chrétiens du monde à réciter le "Notre Père" à midi où que vous soyez pour, là aussi, prier pour les soignant et les malades. Un moment de communion qui sera à vivre en direct de Rome sur RCF. Et avant cela nous vous proposerons comme chaque jour une messe à 11h.



Évolution du COVID-19 en Sarthe



66 cas de coronavirus ont été confirmés dans notre département, ce qui fait que le seuil épidémique est dépassé en Sarthe. Pour le covid-19 il est fixé à fixé à 10 cas pour 100 000 habitants. À noté qu’ en Pays de la Loire, quasiment un tiers des personnes infectées et hospitalisées a guéri et est rentrée chez elle. Pour le moment la situation est maitrisée dans les hôpitaux de la région.



D’ailleurs, par solidarité, les Pays de la Loire recevront demain vingt patients venant des hôpitaux de Strasbourg et de Mulhouse. Ils arriveront via un TGV aménagé en hôpital, une première en Europe. Ces personnes seront réparties dans les CHU de Nantes et Angers et dans les hôpitaux du Mans et de La Roche-sur-Yon.



Parmi les victimes du coronavirus, une était plus connu que les autres. Le saxophoniste Manu Dibango s’est éteint hier matin. Le camerounais avait passé une partie de son adolescence à Saint Calais, il avait 83 ans.

Les mesures face au coronavirus en Sarthe

Il n’y aura finalement pas de couvre feu à Téloché, la préfecture a mis son veto, souhaitant éviter tout risque de psychose. Le maire lui estime que les mesures de confinement ne sont pas suffisamment respectées.



Les bureaux de police d’Allonnes et de Coulaines sont désormais fermés, les effectifs des forces de l’ordre sont repartis autrement pour faire face à l’épidémie. Seul l’hôtel de police du Mans accueille du public.



Malgré les mesures annoncés par le Premier Ministre les marchés de la Flèche et Solesme auront tout de même lieu ce matin. Tout comme ceux de Sablé-sur-Sarthe au Champs de Foire vendredi et sur la place de la republique samedi. Ils ont obtenu des dérogations aux titres des enjeux agricoles du secteur.



Barbecue, transport et gel hydro-alcoolique... l'actualité qui fait du bien

La Socopa recrute 50 saisonniers pour faire face à la demande qui arrivera après la fin du confinement. L’entreprise agroalimentaire, de Cherré a besoin de personnel pour le façonnage et le conditionnement des saucisses et des brochettes. Si vous êtes intéréssés il faut contacter Pôle Emploi.



Bonne nouvelle pour les abonnés des transports de la région. Le prochain prélèvement du TER et des cars Aléop seront supprimés pour les abonnements à l’année en raison du confinement.



La distillerie du Sonneur dans le centre du Mans a fourni 500 litres d alcool de blé à 96% à la pharmacie Saint Joseph pour la fabrication de gel hydroalcoolique. Il est destiné aux services de santé et de prévention.



Curieux Carême...



Un carême sans messe mais avec des gâteaux

Météo



La journée sera encore agréable sur la Sarthe, ciel bleu pour tout le monde mais ce n'est pas une raison pour sortir de chez vous !

Les tempratures sont encore froides ce matin entre -1°Cet 2°C, attention aux risques de gelée. Dans l’apres midi nous aurons 12°C Marolles-les-Braults et Saint-Cosme-en-Vairais, 13°C à Fatines et Saint-Maixent et 14°C au Mans, à Yvré-le-Polin et Mézeray.

Aujourd’hui nous fêtons l’Annonciation à la Vierge Marie.

Prenez soin de vous et sauver des vies en restant chez vous