Messe d'action de grâces - 50 ans de canonisation de Ste Julie Billiart

"La simplicité est semblable à cette fleur appelée tournesol, laquelle suit tous les mouvements du soleil et se tourne toujours vers lui. De même, l'esprit et le coeur d'une religieuse qui possède la belle vertu de simplicité sont toujours tournés vers Dieu seul, de qui elle reçoit la lumière qui l'embellit et la guide, et la chaleur qui la vivifie". [Julie Billiart]