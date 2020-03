Messe du 4è dimanche de Carême 2020

Messe radiophonique organisée pour les fidèles du diocèse de Tours et célébrée par Monseigneur Vincent Jordy et Père Christophe Raimbault.



PREMIÈRE LECTURE

David reçoit l’onction comme roi d’Israël (1 S 16, 1b.6-7.10-13a)

Lecture du premier livre de Samuel



En ces jours-là,

le Seigneur dit à Samuel :

« Prends une corne que tu rempliras d’huile, et pars !

Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem,

car j’ai vu parmi ses fils mon roi. »

Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab,

il se dit :

« Sûrement, c’est lui le messie,

lui qui recevra l’onction du Seigneur ! »

Mais le Seigneur dit à Samuel :

« Ne considère pas son apparence ni sa haute taille,

car je l’ai écarté.

Dieu ne regarde pas comme les hommes :

les hommes regardent l’apparence,

mais le Seigneur regarde le cœur. »

Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils,

et Samuel lui dit :

« Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. »

Alors Samuel dit à Jessé :

« N’as-tu pas d’autres garçons ? »

Jessé répondit :

« Il reste encore le plus jeune,

il est en train de garder le troupeau. »

Alors Samuel dit à Jessé :

« Envoie-le chercher :

nous ne nous mettrons pas à table

tant qu’il ne sera pas arrivé. »

Jessé le fit donc venir :

le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau.

Le Seigneur dit alors :

« Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! »

Samuel prit la corne pleine d’huile,

et lui donna l’onction au milieu de ses frères.

L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là.



– Parole du Seigneur.



PSAUME

(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)

R/ Le Seigneur est mon berger :

rien ne saurait me manquer. (cf. Ps 22, 1)



Le Seigneur est mon berger :

je ne manque de rien.

Sur des prés d’herbe fraîche,

il me fait reposer.



Il me mène vers les eaux tranquilles

et me fait revivre ;

il me conduit par le juste chemin

pour l’honneur de son nom.



Si je traverse les ravins de la mort,

je ne crains aucun mal,

car tu es avec moi :

ton bâton me guide et me rassure.



Tu prépares la table pour moi

devant mes ennemis ;

tu répands le parfum sur ma tête,

ma coupe est débordante.



Grâce et bonheur m’accompagnent

tous les jours de ma vie ;

j’habiterai la maison du Seigneur

pour la durée de mes jours.



DEUXIÈME LECTURE

« Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera » (Ep 5, 8-14)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens



Frères,

autrefois, vous étiez ténèbres ;

maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ;

conduisez-vous comme des enfants de lumière

– or la lumière

a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité –

et sachez reconnaître

ce qui est capable de plaire au Seigneur.

Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres,

elles ne produisent rien de bon ;

démasquez-les plutôt.

Ce que ces gens-là font en cachette,

on a honte même d’en parler.

Mais tout ce qui est démasqué

est rendu manifeste par la lumière,

et tout ce qui devient manifeste est lumière.

C’est pourquoi l’on dit :

Réveille-toi, ô toi qui dors,

relève-toi d’entre les morts,

et le Christ t’illuminera.



– Parole du Seigneur.



ÉVANGILE

« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1-41)

Gloire et louange à toi

Seigneur Jésus. !

Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.

Celui qui me suit aura la lumière de la vie.

Gloire et louange à toi

Seigneur Jésus ! (Jn 8, 12)



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean



En ce temps-là,

en sortant du Temple,

Jésus vit sur son passage

un homme aveugle de naissance.

Ses disciples l’interrogèrent :

« Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents,

pour qu’il soit né aveugle ? »

Jésus répondit :

« Ni lui, ni ses parents n’ont péché.

Mais c’était pour que les œuvres de Dieu

se manifestent en lui.

Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé,

tant qu’il fait jour ;

la nuit vient où personne ne pourra plus y travaill