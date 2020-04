messe du mercredi 8 avril 2020

Messe célébrée à la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans le père Alain Nougayrède Curé de Riv' Loiret, le père Christophe Chatillon recteur de la cathédrale et le père Tristan de Gaullier prêtre réferent de Saint Vincent et le père Philippe Gauthier vicaire général. Accompagné de Raviki et Marcel, ils sont tous deux séminaristes au Séminaire Notre Dame de l'Espérance. Laure au chant et Jean Pierre Grivaux à l'orgue