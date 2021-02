Météo-Covid : un site web lyonnais décrypte l'évolution de l'épidémie

Guillaume Saint-Quentin, chef de projet dans le digital, s'est intéressé à l'épidémie de Covid-19 depuis janvier 2020 et son apparition en Chine.

Au départ, il a effectué un travail de surveillance des chiffres fournis par les autorités dans les deux régions françaises les plus touchées, le Grand Est et l'Ile-de-France.

Il a posté ces données sur Twitter et un certain nombre de personnes ont commencé à le suivre, manifestant aussi leur intérêt pour ses analyses de données.

Il a donc complété cette approche en créant le site meteo-covid.com qui fournit en supplément des indicateurs, graphiques, cartes sur l'épidémie, avec une approche locale des données.

Ses sources sont principalement l'Agence nationale de santé publique, ainsi que d'autres sites fournissant des données internationales.

Pour ce qui est de la France, le site Météo-Covid compile des données hospitalières, de dépistage et de vaccination. On peut accéder aux statistiques par région ou département, pour une analyse plus fine de la situation.

Mention spéciale au Trouillomètre et à la Trouillocarte !