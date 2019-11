METEO : Le Puy-de-Dôme en vigilance orange inondations sur l'axe de la rivière Allier

Météo France a placé le département du Puy-de-Dôme en vigilance orange inondations sur le tronçon de l'Allier entre Allagnon et Dore ce dimanche. Plusieurs communes ont été touchées.

L'épisode d'inondation a débuté vers 3h00 à Brassac Les Mines, avec un pic de crue à 5,11m. Une lente décrue est maintenant amorcée dans cette commune. 11 communes ont été touchées depuis ce matin: Brassac les Mines, Jumeaux, Auzat la Combelle, Beaulieu, le Breuil sur couze, Orsonnette, Le Broc, Les Pradeaux, Parentignat, Issoire et Orbeil.

Environ 200 personnes sont concernées par l'épisode de crue sur ces communes. Aucun blessé n'est à déplorer. 35 pompiers et une dizaine de gendarmes sont mobilisés pour des interventions et des reconnaissances. Au moins 80 foyers ont été inondés selon la Préfecture du Puy-de-Dôme. Les mairies concernées s'activent aussi pour informer les habitants et procéder à des évacuations si nécessaires.

Les conditions de circulation

Les services du Conseil départemental assurent la gestion et la surveillance des routes impactées.

- La rue Megecoste de Brassac les Mines est fermée à la circulation du rond-point de la Résistance jusqu'au rond-point d'Arrest.

- La rue de la Couarde de Brassac les Mines est aussi fermée, ne permettant pas l'accès au camping.

- La RD75 est fermée entre Vézézoux (43) et Jumeaux (63).

- La RD123 est fermée au niveau du pont Pakowski à Orsonnette.

⚠ La Vigilance est maintenue jusqu'à lundi vers 5h ou 6h du matin ⚠