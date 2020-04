Mettre en relation producteurs et consommateurs - Anne Palczewski

Invitée : Anne Palczewski, Directrice de l'AANA, l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine

En ce temps de crise sanitaire, beaucoup de lieux de vente de produits alimentaires ont été fermés. Pour aider les producteurs locaux à écouler leurs fruits et légumes, l’AANA et la Région ont créé le site plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr qui facilite la mise en relation avec les consommateurs. L’occasion pour eux de découvrir les circuits-courts



Journal régional (Par Denis Charbonnier)



Chroniques :

Regard éditorial : Coronavirus : l’exemple grec (Par Gwenaël Lamarque)

Cinéma : "Sully" de Clint Eastwood (Par Danielle Lacoste)

Jardinage : Le haricot, comment le planter dans son potager qu'il soit vert, blanc, à rame ou en grain (Par Dorothée Falières)

Livres jeunesse : "Sacrées sorcières" de Roald Dahl et Pénélope Bagieu aux éditions Gallimard (Par Madeleine Varaigne)