Mettre en valeur les Artisans et Artistes en Provence

La Provence a la réputation d'attirer et d'accueillir les plus grands Artistes depuis des siècles. Les Artistes et Artisans d'Avignon, de Marseille, d'Arles sont à la fois nombreux et talentueux. Mais comment les connaître, les rencontrer?

Invitées:

- Joelle CAMBONIE/ Fondatrice de " Provence-Store.com"

- Laurence HUGUES/ Artisan "Omael Créations"