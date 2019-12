Metz a accueilli dimanche la lumière de Bethléem!

Ecoutez le témoignage de Lou et Constance, propos recueillis par Stéphane JOURDAIN.



Metz a accueilli dimanche 15 décembre 2019 la lumière de Bethléem!

Une belle célébration interreligieuse à la cathédrale Saint-Etienne, préparée par les Scouts et guides de France, les Eclaireurs unionistes, des scouts d’Europe, et de nombreux autres groupes. Cette lumière de la paix a pu être partagée avec les mouvements de solidarité de Moselle, Caritas, Equipe Saint-Vincent, aumônerie du Centre pénitentiaire, ou encore Secours Catholique. La communauté juive était représentée, tout comme les chrétiens orthodoxes et protestants, et les musulmans de Metz.

La lumière de Béthléem a fait le voyage depuis la grotte de la nativité, via Vienne en Autriche. L’occasion d’une prière pour la paix, et de faire rayonner cette lumière partout en Moselle, dans les paroisses, maisons de retraite, prisons, et familles...