Meurtre de Samuel Paty : les réactions dans l'enseignement catholique de Sarthe

L’actualité de la semaine c’est bien évidemment l’assassinat par un terroriste islamiste du professeur d’histoire Samuel Paty à Conflans Sainte Honorine. Un attentat qui de nouveau a choqué les Français. Vous entendrez la réaction de Mgr le Saux, évêque du Mans ainsi que celles des membres de la communauté éducative de Sarthe.



332 millions d'euros : c'était le montant du plan de relance régional voté début juillet. Trois mois et demi plus tard, 80 % des 145 mesures de ce plan ont été mises en place. Mais certains fonds peinent à être distribués. Nous en parlerons avec Christelle Morançais, la présidente LR du Conseil régional qui reviendra sur les raisons de ce ralentissement



Rencontre ensuite avec l’archéologue en chef de la ville de Laval avec qui nous reviendrons sur l’utilité et l’importance des fouilles archéologiques préventives.



L’actualité du diocèse de Vendée, c’est la préparation de la paroisse des Sables d’Olonne à accueillir la Vierge noire de Rocamadour, sainte patronne des navigateurs depuis le 15ème siècle. Depuis sa première apparition lors du dernier Vendée Globe, la Vierge a fait le tour du monde en bateau avec un skipper.



Et enfin, apprentis corsaires et aventuriers, vous allez être ravis de cette initiative. Une chasse au trésor a été lancée au début du mois. Un Louis d’or est caché à Angers ou ses alentours. Une opération montée par une bande de copains réunis dans un but caritatif. Tous les détails en fin de magazine.