Mgr Aveline : "La consécration au Sacré-Cœur est avancée aux Rameaux"

Dans cet échange, Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque du diocèse de Marseille, revient aussi sur le lien entre la crise sanitaire et la crise sociale. Il évoque le drame que vivent les personnes pauvres dans cette crise et annonce avoir nommé Charles-Henri Garié, ancien commandant de la Marine nationale et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, délégué épiscopal à la solidarité. Objectif : coordonner les initiatives, faire remonter les besoins et assurer le lien, au nom de l'Eglise diocésaine, avec les autorités publiques.