Mgr d'Ornellas : "La charité doit être créative"

Du lundi au vendredi à 7h40

Chaque jour, « L’invité de la rédaction » explique, clarifie et met en valeur l’actualité locale. Un rendez-vous pour entendre une personnalité locale dans une interview sans compromis mais bienveillante. Une parole donnée qui ne sombre pas dans l’aspect polémique de l’info brûlante du moment. « L’invité de la rédaction » vous implique dans le quotidien du Morbihan et vous invite à prendre de la hauteur sur les sujets d’actualité, à trouver du sens et des clés de compréhension. Une rencontre pour découvrir le positif et l’espérance présents dans toute actualité !