Mgr Gosselin et le père Rougerie présentent quelques rendez-vous 2020

Le rencontre des évêques et vicaires généraux de la Province de Poitiers et Limoges avait lieu du lundi 16 au mercredi 18 décembre, à l’abbaye de Maumont en Charente. Monseigneur Hervé Gosselin et son vicaire général, le père Guy Rougerie, reviennent sur ce temps durant lequel un calendrier des grandes rencontres de l’année 2020 a été dressé.