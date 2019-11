Mgr Jean Paul James, nouvel archevêque de Bordeaux

Qui est Mgr James ?

Breton originaire de Rennes, Jean Paul James y a été ordonné prêtre à l'âge de 33 ans. Licencié en sciences économiques et en théologie morale, il a été pendant 4 ans chapelain de Saint Louis des français à Rome, puis il est revenu sur Rennes où il a été membre de l'équipe animatrice du séminaire puis recteur du séminaire interdiocésain Saint Yves. Il est nommé évêque en 2003 : évêque de Beauvais, Noyon et Senlis, puis de Nantes depuis 2009. Au sein de la conférence des évêques, il est membre du conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux.

Réaction de Mgr James :

(Jean Michel petaux)

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Mgr James a déjà regardé avec attention les travaux qui ont été menés en Gironde à travers le synode disciples missionnaires. Lui même avait écrit deux lettres missionnaires en 2014 et 2018 dans lesquelles il mettait en avant les questions de solidarité et de fraternité.

La messe d'installation de Mgr James aura lieu le dimanche 26 janvier à 15h en la cathédrale Saint André, à Bordeaux.