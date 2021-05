Mgr LAGLEIZE : Sens de l'Ascension ; et Robert Schuman bientôt vénérable?

Ce jeudi 13 mai nous fêtons l’Ascension, montée de Jésus vers Dieu son Père. Mort et ressuscité, il quitte ses disciples tout en continuant d’être présent auprès d’eux, mais différemment...



-Mgr. LAGLEIZE nous dit comment cette fête de l’Ascension fait le lien entre Pâques et la Pentecôte.



-Le mosellan Robert Schuman sera t-il déclaré "vénérable" par l'Eglise?

Le Vatican pourrait reconnaître cet été les « vertus héroïques » de ce Père fondateur de la construction européenne, catholique fervent.

Cette étape précède une éventuelle béatification, voire une canonisation. L'évêque de Metz nous dit où en est la cause de Robert Schuman.