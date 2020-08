Mgr Laurent Percerou nommé évêque de Nantes

Le diocèse de Nantes a un nouvel évêque. Mgr Laurent Percerou a été nommé, ce mardi 11 août, par le pape François. Il était jusqu'à présent évêque de Moulins.

ORDONNé prêtre dans le diocèse de Chartres

Mgr Percerou est ordonné prêtre le 14 juin 1992, dans le diocèse de Chartres. Il est d'abord curé de paroisse dans le doyenné de la vallée de l’Eure entre 1993 et 2003. En parallèle, il devient responsable du service diocésain des vocations. En 2003, il est nommé vicaire général du diocèse de Chartres, par Mgr Bernard-Nicolas Aubertin. Il assurera la fonction d'administrateur diocésain du diocèse de Chartres jusqu'en septembre 2005. Il devient, en 2003, aumônier des Scouts et Guides de Frances. Jusqu’en 2011, il est prêtre accompagnateur de l’Action catholique ouvrière (ACO) et de la Mission ouvrière. À partir de 2008, Mgr Laurent Percerou est conseiller spirituel de secteur des Équipes Notre-Dame pour le secteur de Chartres, et prêtre accompagnateur du service diocésain de catéchèse.

UN évêque engagé pour les jeunes

Alors qu'il n'a que 50 ans, Benoît XVI le nomme évêque de Moulins, en février 2013. Dans un territoire rural et modeste, il aspire alors à redonner un nouveau souffle à une Église vieillissante. Il donne un certain nombre de recommandations dans une lettre pastorale intitulée Que devons-nous faire ?, publiée en février 2014.

En 2017, Mgr Laurent Percerou est nommé président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes au sein de la Conférence des Évêques de France. Il a aussi été l’un des quatre évêques français membres du synode des jeunes, qui s’est tenu au Vatican du 3 au 28 octobre 2018.

Le dimanche 20 septembre, Mgr Laurent Percerou s'installera donc à la cathédrale de Nantes, fermée jusqu'à nouvel ordre.

Témoignage du nouvel évêque de Nantes

Mgr Laurent Percerou témoigne sur sa nomination, qu’il reçoit avec "surprise et une certaine sidération" :