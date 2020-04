Mgr Le Saux adresse son message aux musulmans pour ce mois de ramadan

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

En cette période de confinement, les fidèles de toutes religions ont dû s'adapter.

C'est aussi le cas pour de nombreuses célébrations qu'il faut désormais vivre à distance. Comme on a pu le voir, grâce aux technologies de communication, ce sont les célébrations qui entrent à la maison.

Mgr Le Saux souligne la proximité calendaire des principales fêtes religieuses pour les chrétiens, juifs et musulmans. Un point commun supplémentaire avec cette adaptation du fait de la situation sanitaire.

Mais l'évêque du Mans souhaite insister sur la notion de pèlerinage, spirituel et intérieur, plus secret et plus intime car "le temps est venu de nous laisser guider par le Seigneur".