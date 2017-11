Mgr Nicolas Souchu nommé évêque d'Aire et Dax

© Mgr Nicolas Souchu Stéphane OUZOUN OFF CIRIC

Le pape François a nommé Mgr Nicolas Souchu à la tête du diocèse d'Aire et Dax, dans les Landes, pour remplacer Mgr Hervé Gaschignard, accueilli dans le diocèse de Grenoble.

Le diocèse d’Aire et Dax dans les Landes a un nouvel évêque. Le Pape a nommé Mgr Nicolas Souchu, jusqu’à présent évêque auxiliaire de Rennes, Dol et Saint-Malo. Il succède à Mgr Hervé Gaschignard qui a démissionné de sa charge en avril dernier après des attitudes pastorales inappropriées envers des jeunes. Une affaire classée par le parquet de Dax, qui a confirmé les gestes et les paroles déplacés envers des jeunes, sans que ceux-ci ne relèvent d'une qualification pénale.

Né à Neuilly-sur-Seine, Nicolas Souchu suit des études supérieures d’administration économique et sociale avant d’être ordonné prêtre en 1986 pour le diocèse d’Orléans. Il y reste jusqu’en 2008, exerçant, entre autres, les fonctions de vicaire, puis de curé in solidum.

Le 28 novembre 2008, il est nommé évêque auxiliaire du diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo, et consacré évêque en la cathédrale de Rennes le 18 janvier 2009. Outre ses activités diocésaines, Mgr Nicolas Souchu est membre de la Commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission.

Mgr Souchu célébrera une messe d’au revoir le dimanche 26 novembre prochain en la cathédrale de Rennes. Son installation à Dax est prévue le dimanche 17 décembre.



►Interrogé par Etienne Pépin, de RCF Rennes, il confie ce qu'il retient de ces 9 années passées en Bretagne: