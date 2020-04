En raison de l’épidémie de coronavirus, la rédaction française de radio vatican, n’est pas en mesure de vous présenter son journal du soir. Durant cette période de confinement nous vous proposerons donc de réécouter les grands entretiens du magazine de radio vatican...

Aujourd’hui nous vous proposons de revenir sur le synode sur l’Amazonie avec Mgr Dominique You évêque de Santissima Conceição do Araguaia au Brésil au mois d’octobre dernier. Il était l’un des pères synodaux. Son diocèse représente une population de 400 000 personnes pour 20 prêtres. Il nous parle de sa lecture du document final et de son sentiment sur son expérience synodale. Au micro d’Helene Destombes.