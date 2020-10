Michael Lonsdale, à Dieu l'artiste

Les obsèques de l'acteur franco-britannique Michael Lonsdale, mort le 21 septembre, ont été célébrées ce matin à Paris par Mgr Dominique Rey, l'évêque de Fréjus-Toulon. L'occasion de lui rendre un dernier hommage. Hommage à l'artiste qui a fréquenté les plus grands, hommage à l'homme de foi, qui n'a jamais caché sa foi catholique. Au micro d'Étienne Pépin et de Melchior Gormand, ​Lambert Wilson, Henry Quinson ou encore Christophe Henning et d'autres personnes qui l'ont connu, évoquent leurs souvenirs de l'acteur.

Sa voix, son regard, ses expressions comme sa posture nous ont marqués et nous ont émus. Michael Lonsdale a joué dans plus d'une centaine de films, des rôles aussi variés que le Professeur Loriebat dans "Hibernatus" (1969), l'abbé dans "Le Nom de la rose" (1986) ou encore Hugo Drax, dans "Moonraker" (1979).

Mais beaucoup retiendront son interprétation de Frère Luc Dochier, dans le film de Xavier Beauvois "Des hommes et des dieux" en 2010, pour laquelle il a reçu un César du meilleur acteur dans un second rôle. Frère Luc, l'un des sept moines de Tibhirine assasinés en Algérie en 1996, un rôle taillé pour cet acteur qui a toujours revendiqué sa foi chrétienne. Pour évoquer la spiritualité des artistes, il disait : "C'est l'amour que nous nous portons les uns les autres qui est notre beauté et qui sauvera le monde."