Michael Lonsdale, en chemin avec la beauté

La longue carrière d’acteur et de comédien de Michael Lonsdale est marquante. Il est décédé il y a huit jours, à l’âge de 89 ans. D’aucun dirait, il s’est «?éteint?», ... et pourtant?! Comment la paix d’un visage et la lumière des yeux peuvent disparaître?? La musique de l’âme et une voix profonde, jouant dans les intonations et le silence, s’éteindre??