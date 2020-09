Le Sénat français s'apprête a être renouveler de moitié. Ce weekend se tiendront les élections pour 178 sièges de sénateurs. En région Normandie, les départements concernés sont l'Eure, la Seine Maritime et le Calvados. Trois postes à pourvoir dans le Calvados. Ils sont sept dans la courses aux sénatoriales. Qui de la droite majoritaire, de la gauche rassemblée ou du parti présidentiel a des chances d'être élus ? Les réponses avec Michel Boivin, politologue et professeur à l'université de Caen et Sciences Po Rennes.